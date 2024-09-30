В ОНК сообщили об условиях содержания экс-заместителей главы МО РФ
ОНК: Экс-замминистры обороны Иванов и Булгаков не имеют жалоб на условия в СИЗО
Обвиняемые в мошенничестве экс-замминистры обороны Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков. Обложка © Коллаж Life.ru / VK / Минобороны РФ / VK / Минобороны РФ
Два экс-заместителя министра обороны России Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков не имеют жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказала в телеграм-канале член Общественной наблюдательной комиссии по правам человека (ОНК) Москвы Мария Ботова.
Вместе с ответственным секретарём ОНК Алексеем Мельниковым она посетила СИЗО, где содержатся обвиняемые во взяточничестве бывшие чиновники Минобороны. По итогам мониторинга нарушений не было выявлено. Обращений по условиям содержания комиссии не поступало.
«Среди прочих заходили в камеры к Тимуру Иванову, Владимиру Павлову, Юрию Кузнецову, Дмитрию Булгакову. Все четверо отказались от беседы с членами ОНК города Москвы в связи с отсутствием обращений по условиям содержания», — сказано в сообщении.
Напомним, 24 апреля бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали прямо на работе. По данным следствия, он получил взятку в размере около 1,2 миллиарда рублей. Экс-чиновника отправили в СИЗО до 23 сентября, также арестованы его активы и имущество.