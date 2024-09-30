В ОНК сообщили об условиях содержания экс-заместителей главы МО РФ

Два экс-заместителя министра обороны России Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков не имеют жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказала в телеграм-канале член Общественной наблюдательной комиссии по правам человека (ОНК) Москвы Мария Ботова.

Вместе с ответственным секретарём ОНК Алексеем Мельниковым она посетила СИЗО, где содержатся обвиняемые во взяточничестве бывшие чиновники Минобороны. По итогам мониторинга нарушений не было выявлено. Обращений по условиям содержания комиссии не поступало.