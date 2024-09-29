Экс-замглавы МО РФ Булгаков просил отпустить его из СИЗО из-за прежних заслуг

Бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, попросил Басманный суд Москвы отпустить его из СИЗО, ссылаясь на свои прежние заслуги. Об этом говорится в материалах его дела.

«Булгаков имеет государственные награды и благодарности, исключительно положительно характеризуется, является ветераном боевых действий, страдает рядом заболеваний и нуждается в лечении», — цитирует ТАСС документы.