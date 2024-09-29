Экс-замглавы МО РФ Булгаков просил отпустить его из СИЗО из-за прежних заслуг
Дмитрий Булгаков. Обложка © VK / Минобороны России
Бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, попросил Басманный суд Москвы отпустить его из СИЗО, ссылаясь на свои прежние заслуги. Об этом говорится в материалах его дела.
«Булгаков имеет государственные награды и благодарности, исключительно положительно характеризуется, является ветераном боевых действий, страдает рядом заболеваний и нуждается в лечении», — цитирует ТАСС документы.
Но в итоге Булгакова из СИЗО не отпустили. Следствие по делу экс-замминистра обороны продлено до 25 декабря 2024 года.
Напомним, что 69-летнего Дмитрия Булгакова задержали в конце июля текущего года. В августе генералу армии предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Офицера подозревают в поставках некачественного питания по завышенным ценам для ВС РФ. Следствие полагает, что сумма ущерба от его действий — 49 миллионов рублей. На время следствия Булгаков был помещён в СИЗО.