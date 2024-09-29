Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 04:18

У замглавы Минобороны РФ Иванова нашли Cadillac и раритетный автомобиль

СМИ: В деле Иванова найдены Cadillac и раритетный автомобиль 1967 года выпуска

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде.. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде.. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей

В ходе расследования дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова выявлены новые факты, касающиеся его автомобильного имущества. В регистрационных документах, которые были исследованы РИА «Новости», обнаружены сведения о владении подозреваемым Cadillac Escalade 2021 года и редким автомобилем 1967 года выпуска.

Информация о новых транспортных средствах подтверждается судебными материалами. В частности, сведения указывают на то, что Cadillac стал частью личной коллекции экс-замминистра, что вызывает дополнительные вопросы в свете обвинений во взяточничестве, выдвинутых против него.

При обысках у Тимура Иванова и других фигурантов нашли оружие
При обысках у Тимура Иванова и других фигурантов нашли оружие

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова может быть дополнено обвинением в создании организованного преступного сообщества. По информации правоохранительных органов, действия участников коррупционного сговора могут подпадать под статью 210 УК РФ.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров