У замглавы Минобороны РФ Иванова нашли Cadillac и раритетный автомобиль
СМИ: В деле Иванова найдены Cadillac и раритетный автомобиль 1967 года выпуска
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде.. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей
В ходе расследования дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова выявлены новые факты, касающиеся его автомобильного имущества. В регистрационных документах, которые были исследованы РИА «Новости», обнаружены сведения о владении подозреваемым Cadillac Escalade 2021 года и редким автомобилем 1967 года выпуска.
Информация о новых транспортных средствах подтверждается судебными материалами. В частности, сведения указывают на то, что Cadillac стал частью личной коллекции экс-замминистра, что вызывает дополнительные вопросы в свете обвинений во взяточничестве, выдвинутых против него.
Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова может быть дополнено обвинением в создании организованного преступного сообщества. По информации правоохранительных органов, действия участников коррупционного сговора могут подпадать под статью 210 УК РФ.