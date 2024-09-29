У замглавы Минобороны РФ Иванова нашли Cadillac и раритетный автомобиль

В ходе расследования дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова выявлены новые факты, касающиеся его автомобильного имущества. В регистрационных документах, которые были исследованы РИА «Новости», обнаружены сведения о владении подозреваемым Cadillac Escalade 2021 года и редким автомобилем 1967 года выпуска.

Информация о новых транспортных средствах подтверждается судебными материалами. В частности, сведения указывают на то, что Cadillac стал частью личной коллекции экс-замминистра, что вызывает дополнительные вопросы в свете обвинений во взяточничестве, выдвинутых против него.