Фигурантов дела Тимура Иванова могут обвинить в создании преступного сообщества

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова может пополниться ещё одним обвинением. Действия участников коррупционного сговора попадают под статью 210 УК РФ о создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.