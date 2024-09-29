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28 сентября, 23:36

Фигурантов дела Тимура Иванова могут обвинить в создании преступного сообщества

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова может пополниться ещё одним обвинением. Действия участников коррупционного сговора попадают под статью 210 УК РФ о создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Вероятность появления нового обвинения в деле велика», — поделились с агентством.

Максимальное наказание по 210-й статье кодекса — лишение свободны на срок 20 лет. Также организаторам ОПС придётся выплатить штраф в размере до 5 миллионов рублей.

Фигурант дела Тимура Иванова пытался скрыть участие в преступлениях
Фигурант дела Тимура Иванова пытался скрыть участие в преступлениях

А тем временем ущерб по делу экс-замминистра обороны превысил 2,18 миллиарда рублей. В ходе обысков у участников преступного сговора также было обнаружено огнестрельное оружие и крупные суммы наличными. Кроме того, взяточники оказались владельцами роскошной недвижимости, многие особняки и апартаменты арестованы.

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Илья Пушкарев
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