Фигурант дела Тимура Иванова пытался скрыть участие в преступлениях

Один из фигурантов дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова пытался скрыть своё участие в совершении преступлений, пишут РИА «Новости».

Обвиняемый распределял добытые преступным путём средства, в том числе покупая автомобили, которые регистрировались на его родных и доверенных лиц. Кто именно скрывал содеянное, не уточняется.