Фигурант дела Тимура Иванова пытался скрыть участие в преступлениях
Один из фигурантов дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова пытался скрыть своё участие в совершении преступлений, пишут РИА «Новости».
Обвиняемый распределял добытые преступным путём средства, в том числе покупая автомобили, которые регистрировались на его родных и доверенных лиц. Кто именно скрывал содеянное, не уточняется.
Ранее сообщалось, что слушания по делу экс-командующего 58-й армией Попова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, будут проходить в Тамбовском гарнизонном военном суде. Напомним, Иван Попов был арестован в мае. По данным правоохранителей, ему удалось похитить более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката для защитных конструкций в зоне СВО на сумму в 130 миллионов рублей.
mil.ru