Слушания по делу генерала Ивана Попова начнутся в Тамбове в октябре
Генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru
Слушания по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, будут проходить в Тамбовском гарнизонном военном суде. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах. Они начнутся в октябре.
«Материалы уголовного дела <...> будут направлены в Тамбовский гарнизонный военный суд, который приступит к слушанию дела уже в октябре», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, Иван Попов был арестован в мае. Ему вменяют вину за мошеннические действия и служебный подлог. По данным правоохранителей, ему удалось похитить более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката для защитных конструкций в зоне СВО на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально офицера решили отправить в изолятор, но позже поместили под домашний арест. Обвинение уже утверждено.