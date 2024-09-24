Слушания по делу генерала Ивана Попова начнутся в Тамбове в октябре

Слушания по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, будут проходить в Тамбовском гарнизонном военном суде. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах. Они начнутся в октябре.