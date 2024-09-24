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Регион
24 сентября, 11:18

Слушания по делу генерала Ивана Попова начнутся в Тамбове в октябре

Генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru

Генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru

Слушания по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, будут проходить в Тамбовском гарнизонном военном суде. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах. Они начнутся в октябре.

«Материалы уголовного дела <...> будут направлены в Тамбовский гарнизонный военный суд, который приступит к слушанию дела уже в октябре»,сказал собеседник ТАСС.

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Напомним, Иван Попов был арестован в мае. Ему вменяют вину за мошеннические действия и служебный подлог. По данным правоохранителей, ему удалось похитить более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката для защитных конструкций в зоне СВО на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально офицера решили отправить в изолятор, но позже поместили под домашний арест. Обвинение уже утверждено.

Мария Любицкая
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