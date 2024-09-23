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23 сентября, 17:47

ГВП утвердила обвинение по делу генерала Попова, материалы направят в Тамбов

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова.

«Сегодня мы получили обвинительное заключение, утверждённое заместителем главного военного прокурора Сергеем Заряевым», — приводит слова юриста ТАСС.

Материалы дела направят в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения по существу. Сам Попов выразил уверенность, что победа останется за ним.

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Напомним, Ивана Попова арестовали в мае, генерал-майора обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он похитил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне СВО на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально офицера отправили в изолятор, но позже поместили под домашний арест.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Никита Никонов
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