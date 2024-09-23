ГВП утвердила обвинение по делу генерала Попова, материалы направят в Тамбов

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова.

Материалы дела направят в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения по существу. Сам Попов выразил уверенность, что победа останется за ним.