Командиры 58-й армии заявили о готовности дать показания по делу генерала Попова
Иван Попов. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
Все командиры 58-й армии, принимавшие участие в выстраивании обороны в Запорожской области, готовы дать показания по делу экс-командующего армией, генерал-майора Ивана Попова. Об этом офицер заявил во время заседания 2-го Западного военного суда, в ходе которого апелляционная инстанция признала законным решение об ограничении времени ознакомления генерала с материалами дела.
«Возникла острая необходимость в обосновании отсутствия мотива для совершения мною преступления и доказательства моей невиновности допросить ряд командиров соединений воинских частей, в первую очередь первого эшелона 58-й армии... Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве», — сказал генерал-майор.
Однако, утверждает Попов, его просьбы «были проигнорированы». По словам фигуранта, в ходе ознакомления с делом он нуждался в юридической и экономической помощи, так как документы содержат много доказательств в виде накладных. И, подчеркнул офицер, его лишили права «нормально, по-человечески ознакомиться с материалами», чтобы с адвокатом выстроить предварительную линию защиты.
После заседания Попов заявил ТАСС, что решение по апелляции лишило его права на защиту, и «вместо того, чтобы заниматься делом, защищать родину он продолжает протирать скамейки на судебных заседаниях и бездельничать». Тем временем Следком завершил расследование и передал дело в Прокуратуру, которая утвердит обвинительное заключение.
Напомним, Ивана Попова арестовали в мае, генерал-майора подозревают в хищении более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроакта для защитных сооружений в зоне СВО на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально офицера отправили в изолятор, но позже поместили под домашний арест. Его адвокат подчёркивал, что, согласно выводам экспертизы, подпись Попова в документах была подделана. В связи с этим защита утверждает, что дело — липа, а генерала подставили.