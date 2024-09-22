Командиры 58-й армии заявили о готовности дать показания по делу генерала Попова

Все командиры 58-й армии, принимавшие участие в выстраивании обороны в Запорожской области, готовы дать показания по делу экс-командующего армией, генерал-майора Ивана Попова. Об этом офицер заявил во время заседания 2-го Западного военного суда, в ходе которого апелляционная инстанция признала законным решение об ограничении времени ознакомления генерала с материалами дела.

«Возникла острая необходимость в обосновании отсутствия мотива для совершения мною преступления и доказательства моей невиновности допросить ряд командиров соединений воинских частей, в первую очередь первого эшелона 58-й армии... Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве», — сказал генерал-майор.

Однако, утверждает Попов, его просьбы «были проигнорированы». По словам фигуранта, в ходе ознакомления с делом он нуждался в юридической и экономической помощи, так как документы содержат много доказательств в виде накладных. И, подчеркнул офицер, его лишили права «нормально, по-человечески ознакомиться с материалами», чтобы с адвокатом выстроить предварительную линию защиты.