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22 сентября, 03:25

Генерал-майора Ивана Попова лишили прогулок во время домашнего ареста

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, рассказал о лишении возможности выходить на прогулки в период домашнего ареста.

«Следователь лишил меня прогулок. Хотя, это всё мелочи жизни», — заявил он в беседе с ТАСС.

Напомним, Попову вменяется особо крупное мошенничество группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ). С середины июля он переведён из СИЗО под домашний арест. Вину обвиняемый категорически отвергает.

СК завершил расследование дела генерал-майора Попова, его передали в прокуратуру
СК завершил расследование дела генерал-майора Попова, его передали в прокуратуру

Ранее стало известно, что следствие отказалось допросить сослуживцев обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявил его адвокат Сергей Буйновский.

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Артём Гапоненко
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