Генерал-майора Ивана Попова лишили прогулок во время домашнего ареста

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, рассказал о лишении возможности выходить на прогулки в период домашнего ареста.

«Следователь лишил меня прогулок. Хотя, это всё мелочи жизни», — заявил он в беседе с ТАСС.

Напомним, Попову вменяется особо крупное мошенничество группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ). С середины июля он переведён из СИЗО под домашний арест. Вину обвиняемый категорически отвергает.