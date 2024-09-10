Следствие отказалось допросить сослуживцев генерал-майора Попова

«Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — приводит слова юриста РИА «Новости».

Буйновский добавил, что его подзащитный ещё не закончил ознакомление с материалами дела, тем не менее его уже передали в военную прокуратуру. В разговоре с ТАСС адвокат отметил, что в деле не было и не должно быть новых фигурантов, за исключением бизнесмена Сергея Моисеева.