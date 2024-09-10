Следствие отказалось допросить сослуживцев генерал-майора Попова
Адвокат: Следствие отказало в допросе как свидетелей сослуживцев генерала Попова
Следствие отказалось допросить сослуживцев обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявил его адвокат Сергей Буйновский.
«Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — приводит слова юриста РИА «Новости».
Буйновский добавил, что его подзащитный ещё не закончил ознакомление с материалами дела, тем не менее его уже передали в военную прокуратуру. В разговоре с ТАСС адвокат отметил, что в деле не было и не должно быть новых фигурантов, за исключением бизнесмена Сергея Моисеева.
Генерал-майор Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более чем 1700 тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне СВО на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально его закрыли в изоляторе, но потом отпустили под домашний арест. 7 августа суд отказал генералу в изменении срока меры пресечения. При этом, как заявил адвокат, экспертиза установила, что подпись обвиняемого в документах, ставших уликой по его делу, была подделана. Защита после этого заговорила о том, что дело – «липа», и офицера подставили.
Life.ru