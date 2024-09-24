Адвокат Буйновский: По делу генерал-майора Ивана Попова допросили 91 свидетеля
Правоохранители допросили 91 свидетеля по делу экс-командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова, которого содержат под домашним арестом. Об этом рассказал адвокат офицера Сергей Буйновский.
«Всего по делу допрошен 91 свидетель. Но никто из них фактически не имеет никакого отношения к делу», — утверждает он в беседе с ТАСС.
Адвокат добавил, что свидетелей со стороны защиты, на чьих допросах настаивал Буйновский, так и не приглашали. А в заключении обвинения есть отметка, что их вовсе нет, заключил правозащитник.
Напомним, Ивана Попова арестовали в мае, ему инкриминируют мошеннические действия и служебный подлог. По данным правоохранителей, он похитил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката для защитных конструкций в зоне СВО на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально офицера отправили в изолятор, но позже поместили под домашний арест. Обвинение уже утверждено.
Life.ru