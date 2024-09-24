Адвокат Буйновский: По делу генерал-майора Ивана Попова допросили 91 свидетеля

Правоохранители допросили 91 свидетеля по делу экс-командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова, которого содержат под домашним арестом. Об этом рассказал адвокат офицера Сергей Буйновский.

«Всего по делу допрошен 91 свидетель. Но никто из них фактически не имеет никакого отношения к делу», — утверждает он в беседе с ТАСС.