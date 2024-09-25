При обысках у экс-замминистра обороны Иванова обнаружили крупные суммы денег
РИАН: При обысках по делу Тимура Иванова обнаружены крупные суммы наличными
При обысках, проведённых в рамках расследования дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, были обнаружены крупные суммы денег в наличной форме. Об этом сообщается в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА «Новости».
Согласно материалам дела, обыски проводились как по месту жительства Иванова, так и на его рабочем месте. В ходе них были найдены крупные суммы налички, которая не соответствовала задекларированному доходу.
Напомним, что Иванов был задержан 24 апреля прямо на рабочем месте по подозрению в получении крупной взятки. В результате расследования его активы и имущество были арестованы, а сам экс-чиновник заключён под стражу. 19 сентября суд продлил срок его ареста до 23 декабря.
Life.ru