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25 сентября, 01:57

При обысках у экс-замминистра обороны Иванова обнаружили крупные суммы денег

РИАН: При обысках по делу Тимура Иванова обнаружены крупные суммы наличными

При обысках, проведённых в рамках расследования дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, были обнаружены крупные суммы денег в наличной форме. Об этом сообщается в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

Согласно материалам дела, обыски проводились как по месту жительства Иванова, так и на его рабочем месте. В ходе них были найдены крупные суммы налички, которая не соответствовала задекларированному доходу.

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Напомним, что Иванов был задержан 24 апреля прямо на рабочем месте по подозрению в получении крупной взятки. В результате расследования его активы и имущество были арестованы, а сам экс-чиновник заключён под стражу. 19 сентября суд продлил срок его ареста до 23 декабря.

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Анатолий Цейко
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