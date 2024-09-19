Суд продлил арест экс-замглавы МО РФ Иванову до 23 декабря

Басманный суд Москвы принял решение о продлении ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Life.ru публикует кадры из зала суда.

«Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова Тимура Вадимовича и Бородина Сергея Владимировича на срок 3 месяца, до 23 декабря 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службе суда.