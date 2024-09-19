Суд продлил арест экс-замглавы МО РФ Иванову до 23 декабря
Тимур Иванов. Обложка © Life.ru
Басманный суд Москвы принял решение о продлении ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Life.ru публикует кадры из зала суда.
Тимур Иванов. Видео © Life.ru
«Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова Тимура Вадимовича и Бородина Сергея Владимировича на срок 3 месяца, до 23 декабря 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службе суда.
Напомним, что Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на работе. Его подозревают в получении крупной взятки. Активы и имущество экс-чиновника арестовали, а его самого заключили под стражу. В СИЗО также попал совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, чья компания отвечала за стройку в Мариуполе. По данным журналистов, объём взятки составлял почти 1,2 миллиарда рублей. Адвокаты Иванова пытались обжаловать арест подзащитного, но суд отказал в удовлетворении жалобы.