Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Суд продлил арест экс-замглавы МО РФ Иванову до 23 декабря

19 сентября, 16:19
Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Басманный суд Москвы принял решение о продлении ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Life.ru публикует кадры из зала суда.

Тимур Иванов. Видео © Life.ru

«Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова Тимура Вадимовича и Бородина Сергея Владимировича на срок 3 месяца, до 23 декабря 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службе суда.

Подрядчика Минобороны задержали по делу о хищении почти 1 млрд рублей
Подрядчика Минобороны задержали по делу о хищении почти 1 млрд рублей

Напомним, что Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на работе. Его подозревают в получении крупной взятки. Активы и имущество экс-чиновника арестовали, а его самого заключили под стражу. В СИЗО также попал совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, чья компания отвечала за стройку в Мариуполе. По данным журналистов, объём взятки составлял почти 1,2 миллиарда рублей. Адвокаты Иванова пытались обжаловать арест подзащитного, но суд отказал в удовлетворении жалобы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!