Ущерб по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова превысил 2,18 млрд рублей

Ущерб по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которое связано со строительством трёх кадетских корпусов, превысил 2,18 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Тимур Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трёх кадетских корпусов, два из которых Омский и Кемеровский», — говорится в сообщении.

По данным собеседника информагентства, Иванов получил взятку за преференции при строительстве. Ущерб стал известен после проверки. В даче взятки обвиняется Александр Фомин — глава компании «Олимпситистрой», которая вела строительство. Общая сметная стоимость стройки составила 14 млрд рублей, однако проверки показали наличие недоделок и невыполненных работ на сумму 2,184 млрд.