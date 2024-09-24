Ущерб по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова превысил 2,18 млрд рублей
ТАСС: Ущерб по делу экс-замминистра обороны Иванова превысил 2,18 млрд рублей
Тимур Иванов. Обллжка © ТАСС / Сергей Булкин
Ущерб по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которое связано со строительством трёх кадетских корпусов, превысил 2,18 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Тимур Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трёх кадетских корпусов, два из которых Омский и Кемеровский», — говорится в сообщении.
По данным собеседника информагентства, Иванов получил взятку за преференции при строительстве. Ущерб стал известен после проверки. В даче взятки обвиняется Александр Фомин — глава компании «Олимпситистрой», которая вела строительство. Общая сметная стоимость стройки составила 14 млрд рублей, однако проверки показали наличие недоделок и невыполненных работ на сумму 2,184 млрд.
Следствие полагает, что Иванов получил взятку за обеспечение заключения для компании контрактов на выгодных условиях. Кроме того, по данным правоохранительных органов, бывший заместитель министра сделал так, чтобы каждый объект был проиндексирован на 10%. Иванов же утверждает, что причиной индексации стало увеличение фактических объёмов строительства. По его словам, все три корпуса были введены в эксплуатацию и работают в настоящее время.
Напомним, что Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на работе. Его подозревают в получении крупной взятки. Активы и имущество экс-чиновника арестовали, а его самого заключили под стражу. 19 сентября арест продлили до 23 декабря. В СИЗО также попал совладелец ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин, чья компания отвечала за стройку в Мариуполе. По данным журналистов, объём взятки составлял почти 1,2 миллиарда рублей. Адвокаты Иванова пытались обжаловать арест подзащитного, но суд отказал в удовлетворении жалобы. Также известно, что суд арестовал особняк Иванова на Рублёвке. Кроме того, сообщалось, что в качестве взятки проходит строительство дома и бани.