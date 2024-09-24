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24 сентября, 03:13

Строительство дома и бани проходит как взятка в деле экс-замминистра Иванова

СМИ: Строительство жилого дома рассматривается как взятка в деле Тимура Иванова

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

В деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова строительство жилого дома площадью 2,5 тысячи квадратных метров и бани в Тверской области фигурирует как предмет взятки. Официальные судебные документы, оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости», подтверждают эту информацию.

По данным следствия, указанные объекты недвижимости были построены и оформлены на компанию «Волжский берег», руководителем которой является Сергей Бородин — один из фигурантов дела. Документы утверждают, что строительство жилого дома и бани осуществлено в качестве взятки.

Следственные органы подозревают экс-замминистра обороны, курировавшего работу военно-строительного комплекса в Министерстве обороны, и его товарища в получении взяток на сумму, превышающую миллиард рублей. Иванов вину не признает.

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Ранее Басманный суд Москвы принял решение о наложении обеспечительного ареста на подмосковный особняк экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, расположенный в посёлке «Раздоры-2» на Рублёво-Успенском шоссе. Согласно материалам дела, это решение лишает Иванова возможности совершать какие-либо сделки с этой недвижимостью.

Кирилл Сосновских
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