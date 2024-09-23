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23 сентября, 00:27

Суд арестовал 43 банковских счёта по делу экс-замглавы Минобороны Иванова

РИАН: Суд арестовал 43 банковских счета по делу экс-замминистра обороны Иванова

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов был задержан в апреле этого года. Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов был задержан в апреле этого года. Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Суд арестовал более 40 банковских счетов по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении крупной взятки. Об этом пишет РИА «Новости».

Агентство выяснило, что по решению суда были арестованы 43 банковских счёта. По данному делу также арестовано имущество широкого круга лиц, включая родителей Иванова.

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Напомним, 24 апреля бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали прямо на работе. По данным следствия, он получил взятку в размере около 1,2 миллиарда рублей. Экс-чиновника отправили в СИЗО до 23 сентября, также арестованы его активы и имущество.

Оксана Попова
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