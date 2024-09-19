Суд в Москве продлил арест экс-главе ВСК Минобороны Белкову 19 сентября, 16:47 Экс-директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков. Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд вынес решение о продлении ареста бывшему гендиректору Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрею Белкову, которого обвиняют в зарабатывании на покупке томографа для клиники военного ведомства.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Белкова Андрея Владимировича на срок 2 месяца, до 23 ноября 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Адвокаты Белкова просили судью освободить подзащитного из-под ареста, ссылаясь на его звание заслуженного строителя РФ и активное участие в помощи военнослужащим СВО.

Авторы Татьяна Миссуми