Суд в Москве продлил арест экс-главе ВСК Минобороны Белкову
Экс-директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков. Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве суд вынес решение о продлении ареста бывшему гендиректору Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрею Белкову, которого обвиняют в зарабатывании на покупке томографа для клиники военного ведомства.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Белкова Андрея Владимировича на срок 2 месяца, до 23 ноября 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Адвокаты Белкова просили судью освободить подзащитного из-под ареста, ссылаясь на его звание заслуженного строителя РФ и активное участие в помощи военнослужащим СВО.
Напомним, экс-директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков был задержан в Москве в июле этого года. Его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который сейчас проходит по делу о получении крупной взятки. Белков подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа в период его работы в должности главы ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которым он руководил до 2021 года. Следствие считает, что подозреваемый закупил томограф для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны за 121 миллион рублей при реальной цене в 76 миллионов.