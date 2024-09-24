Суд арестовал особняк на Рублёвке экс-замглавы Минобороны Иванова
ТАСС: Суд арестовал подмосковный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова
Суд по делу бывшего замминистра обороны РФ Иванова. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей
Басманный суд Москвы принял решение о наложении обеспечительного ареста на подмосковный особняк бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Информация следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Обеспечительный арест наложен на загородный дом Иванова, расположенный в посёлке «Раздоры-2» на Рублёво-Успенском шоссе в Одинцовском городском округе Московской области. По этой причине в настоящий момент бывший замглавы оборонного ведомства не может совершать с этой недвижимостью какие-либо сделки», — указано в документах.
Ранее суд арестовал 43 банковских счёта в рамках расследования дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки. Помимо этого, под арест также попало имущество, принадлежащее ряду лиц, включая родителей Иванова.