По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на сумму в 82,5 миллиона рублей

По делу Тимура Иванова арестована недвижимость на сумму 82,5 миллиона рублей. Из подробностей дела следует, что экс-замминистр обороны России является владельцем загородного дома площадью 2,5 тысячи квадратов и бани на 420 квадратных метров в Тверской области. Также ему принадлежит земельный участок площадью в десятки тысяч квадратных метров.