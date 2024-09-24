По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на сумму в 82,5 миллиона рублей
Тимур Иванов. Обложка © Life.ru
По делу Тимура Иванова арестована недвижимость на сумму 82,5 миллиона рублей. Из подробностей дела следует, что экс-замминистр обороны России является владельцем загородного дома площадью 2,5 тысячи квадратов и бани на 420 квадратных метров в Тверской области. Также ему принадлежит земельный участок площадью в десятки тысяч квадратных метров.
Как передаёт РИА «Новости», имущество было оформлено на ООО «Волжский берег», которым руководит другой фигурант дела Сергей Бородин. По имеющимся данным, кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 миллиона рублей, а дома — 38,6 миллиона.
Ранее Басманный суд Москвы принял решение о наложении обеспечительного ареста на подмосковный особняк экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, расположенный в посёлке «Раздоры-2» на Рублёво-Успенском шоссе. Согласно материалам дела, это решение лишает Иванова возможности совершать какие-либо сделки с этой недвижимостью.