При обысках у Тимура Иванова и других фигурантов нашли оружие

При обысках, проведённых в рамках расследования дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которому вменяют взятку в особо крупном размере, было найдено огнестрельное оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.