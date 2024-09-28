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28 сентября, 09:01

При обысках у Тимура Иванова и других фигурантов нашли оружие

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

При обысках, проведённых в рамках расследования дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которому вменяют взятку в особо крупном размере, было найдено огнестрельное оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В ходе обысков по адресам фактического проживания Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие, которое направили, в том числе на баллистическую экспертизу», — поделился собеседник агентства.

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Напомним, Тимур Иванов был задержан 24 апреля прямо на рабочем месте по подозрению в получении крупной взятки. В результате расследования его активы и имущество были арестованы, а сам экс-чиновник заключён под стражу. А 19 сентября суд продлил срок его ареста до 23 декабря. По делу бывшего замминистра проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица.

Наталья Демьянова
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