При обысках у Тимура Иванова и других фигурантов нашли оружие
Тимур Иванов. Обложка © Life.ru
При обысках, проведённых в рамках расследования дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которому вменяют взятку в особо крупном размере, было найдено огнестрельное оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В ходе обысков по адресам фактического проживания Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие, которое направили, в том числе на баллистическую экспертизу», — поделился собеседник агентства.
Напомним, Тимур Иванов был задержан 24 апреля прямо на рабочем месте по подозрению в получении крупной взятки. В результате расследования его активы и имущество были арестованы, а сам экс-чиновник заключён под стражу. А 19 сентября суд продлил срок его ареста до 23 декабря. По делу бывшего замминистра проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица.