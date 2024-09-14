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14 сентября, 19:40

Кум взяточника Иванова оказался владельцем элитных апартаментов в центре Москвы

У фигуранта дела замглавы МО Иванова нашли апартаменты в центре Москвы

Фигурант дела замглавы МО Сергей Бородин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигурант дела замглавы МО Сергей Бородин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Находящийся под стражей предприниматель Сергей Бородин, который проходит обвиняемым по делу замминистра обороны Тимура Иванова о взяточничестве, является владельцем роскошных апартаментов в центре Москвы. Площадь квартиры составляет 233,7 квадратных метра, а её рыночная стоимость оценивается в 250 миллионов рублей, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Жильё бизнесмена находится в историческом трёхэтажном особняке в 3-м Кадашевском переулке, который возвёл архитектор Адольф Эрихсон. Сейчас там разместился престижный комплекс в стиле лофт. На этом список недвижимого имущества Бородина не заканчивается. Ещё подсудимому принадлежат 60 соток земли с видом на Калязинскую колокольню у Волги и охраняемый участок в подмосковном селе Николо-Урюпино.

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Напомним, что суд арестовал Бородина 24 апреля. По данным следствия, кум Тимура Иванова вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки при проведении подрядных работ для нужд Минобороны. Его приговорили к трём годам и пяти месяцем колонии, но пока коррупционер продолжает находиться в СИЗО.

Илья Пушкарев
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