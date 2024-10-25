Пятеро находчивых россиян умудрились украсть золото на 14,5 млн и глупо прокололись

Полицейские в Якутии совместно с сотрудниками регионального УСФБ задержали пятерых человек, которые пытались в тайнике вывезти из региона золото стоимостью более 14,5 миллиона рублей. Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Похитители якутского золота. Видео © Telegram / Ирина Волк

Двое из подозреваемых приехали на вахту из Ростовской области и Красноярского края. Они работали на одном из приисков Оймяконского района Республики Саха. Там-то они и нарыли золотишко, которое затем спрятали в тайник. Через несколько дней после завершения работы они вернулись к схрону и опустошили его в целях дальнейшей продажи золота.

До статуса миллионеров оставалось только выгодно сбагрить кому-то дары «Клондайка», однако это стремление было холодно и неуклонно прервано сотрудниками Госавтоинспекции, которые остановили внедорожник одного из фигурантов. В машине был обнаружен свёрток, наполненный грунтом с частицами металла жёлтого цвета. Исследование выявило, что найденное является природным золотом весом более 1,4 килограмма, что оценивается в сумму более 9,8 миллиона рублей.

«На следующий день полицейские выявили ещё двух старателей, присвоивших драгметалл. Задержаны жители Республики Башкортостан, которые пытались вывезти с места добычи самородное золото. Вес изъятого – более 700 граммов, стоимость – порядка 4,8 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статье о незаконном обороте драгоценных металлов.