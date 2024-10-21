41 кг золота на 300 млн рублей изъяла ФСБ у подпольных добытчиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Челябинской области раскрыли группу подпольных уральских золотодобытчиков и изъяли у них самородков и слитков на сумму 300 миллионов рублей и весом свыше 40 килограммов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Задержаны участники межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче самородного золота на территории нескольких регионов России. <...> У задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 кг на сумму около 300 млн рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла», — говорится в сообщении спецслужбы.

Как уточнили в ФСБ, добычу преступники сбывали в Екатеринбурге.