41 кг золота на 300 млн рублей изъяла ФСБ у подпольных добытчиков
Сотрудники Федеральной службы безопасности в Челябинской области раскрыли группу подпольных уральских золотодобытчиков и изъяли у них самородков и слитков на сумму 300 миллионов рублей и весом свыше 40 килограммов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
«Задержаны участники межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче самородного золота на территории нескольких регионов России. <...> У задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 кг на сумму около 300 млн рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла», — говорится в сообщении спецслужбы.
Как уточнили в ФСБ, добычу преступники сбывали в Екатеринбурге.
А ранее Life.ru рассказывал, как турист из Китая хотел перехитрить таможенников в Уссурийске и спрятал ртуть с золотом в необычном месте. Сплав массой 760 граммов обнаружили в чемодане 49-летнего мужчины. Сотрудники таможни нашли свёртки с металлическими гранулами и порошком, которые китаец завернул в тройные пакеты, и спрятал в телескопическую ручку чемодана.
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