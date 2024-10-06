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6 октября, 13:56

Москвич купил однушку и нашёл в шкафу боевую гранату, дом эвакуировали

360.ru: В Москве из-за гранаты эвакуировали жильцов 12-этажного жилого дома

В одной из квартир 12-этажного жилого дома на севере Москвы обнаружили боевую гранату. Из-за этого спасателям пришлось срочно эвакуировать жильцов, сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным издания, в районе Коптево из многоэтажки вывели 10 человек. Боеприпас у себя дома обнаружил жилец недавно купленной однокомнатной квартиры. Он лежал наверху старого шкафа. Вероятно, снаряд забыли прежние владельцы.

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Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии. Во время операции правоохранители обнаружили боевые гранаты, самодельную взрывчатку и патроны.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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