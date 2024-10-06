Москвич купил однушку и нашёл в шкафу боевую гранату, дом эвакуировали

В одной из квартир 12-этажного жилого дома на севере Москвы обнаружили боевую гранату. Из-за этого спасателям пришлось срочно эвакуировать жильцов, сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным издания, в районе Коптево из многоэтажки вывели 10 человек. Боеприпас у себя дома обнаружил жилец недавно купленной однокомнатной квартиры. Он лежал наверху старого шкафа. Вероятно, снаряд забыли прежние владельцы.