Пьяный мужчина с боевой гранатой угрожал взорвать отель в Москве В Москве задержан нетрезвый постоялец отеля, угрожавший взорвать гранату 27 сентября, 14:50 В Москве мужчина угрожал взорвать отель гранатой. Обложка © Telegram / Росгвардия

В Москве постоялец отеля в нетрезвом состоянии начал угрожать взорвать здание, размахивая гранатой. Прибывшие силовики скрутили и забрали дебошира. Росгвардия публикует в телеграм-канале видео задержания нарушителя.

В Москве мужчина угрожал взорвать отель гранатой. Видео © Telegram / Росгвардия

«Нетрезвый постоялец устроил дебош в отеле на Чертановской улице, держа в руке РГД-5 и грозясь привести её в действие», — уточнили в ведомстве.

Все находившиеся в гостинице были эвакуированы. Во время обыска номера правоохранители обнаружили у задержанного две боевые гранаты.

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Авторы Татьяна Миссуми