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26 сентября, 11:21

Актёру Воловенко грозит штраф полмиллиона рублей за дебош на борту самолёта

Актёр Евгений Воловенко. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Актёр Евгений Воловенко. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

В отношении актёра Евгения Воловенко возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Также, по данным SHOT, актёр оштрафован на 2 тысячи рублей за сопротивление полиции — он отказывался покидать самолёт. Звезда российских сериалов признался, что выпил несколько бутылок коньяка.

По данным телеграм-канала, в изоляторе Хабаровска звезда сериала «По законам военного времени» после задержания просидел 12 часов. Когда полицейские встретили его с рейса из Москвы, он был настолько пьян, что с трудом держался на ногах. Пассажир проспался и его отправили домой отходить от похмелья.

Сейчас, по словам юристов, максимум, что Воловенко может грозить по данной статье, — это внушительный штраф и риск попасть в чёрный список авиакомпаний. Плюс в его документах появился пунктик, что он привлекался по статье за хулиганство.

Статьями 20.1 и 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях для граждан предусмотрена ответственность за мелкое хулиганство (нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам), а также за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в транспортных средствах общего пользования. За совершение этих правонарушений предусмотрено наказание в виде штрафа, размер которого определяется в пределах от 500 руб. до 1 000 руб. За мелкое хулиганство, кроме того, предусмотрена административная ответственность в виде ареста на срок до 15-ти суток

Андрей Мишонов

юрист

«В случае грубого нарушения общественного порядка (хулиганство) для дебоширов на воздушных судах наступает уголовная ответственность в виде обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных работ на срок от 1 года до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет (статья 213 Уголовного кодекса РФ)», — сообщил Мишонов Life.ru.

Воловенко снимался в сериалах «Папины дочки», «Кулагин и партнёры», «Сваха», «След,», «Дневник доктора Зайцевой», «Лондонград».

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Ранее стало известно, что актёр устроил скандал на борту самолёта. Он летел в Хабаровск утренним рейсом «России» 16 сентября. Актёр пытался подкупить бортпроводников, чтобы те позволили ему покурить на борту самолёта и продали больше выпивки. Когда трюк не сработал, артист оскорбил экипаж и решил покинуть этот скучный самолёт во время полёта. Попытался открыть дверь «боинга», но тоже не вышло. Когда самолёт приземлился в Хабаровск, актёра успокоили и отдали сотрудникам полиции.

Наталья Афонина
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