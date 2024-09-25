Украинский мэр Ягодка спел по пьяни на русском, но его вокал не оценили местные

Мэр украинского города Острога Ровненской области Юрий Ягодка оказался в центре внимания после пьяного дебоша. На одном из мероприятий он исполнил русскую песню «Ой, цветёт калина в поле у ручья», что вызвало негативную реакцию среди местных жителей.

Всё произошло в августе в местном доме культуры, где отмечали День памяти защитников Украины. Чиновник напился и запел песню «Ой, цветёт калина в поле у ручья». На голос мужчины пришла местная жительница, которая стала возмущаться его пением, так ещё и на русском языке. Оскорблённый чиновник набросился с кулаками на местную жительницу, которая не смогла оценить по достоинству его вокальные данные.

«Да, моя вина в том, что, говоря по-простому, — напился. Моя вина в том, что вёл себя так, как не подобает городскому голове, не подобает публичному человеку и не подобает мужчине», — написал он в социальных сетях, признавая свою неправоту.

Глава города отметил, что его поведение не оправдывают ни усталость, ни моральное давление, ни даже провокации. Мэр выразил искренние извинения всем, кто был затронут этим событием, включая своих избирателей, друзей и родных.