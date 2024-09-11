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11 сентября, 10:29

Солист «Ляпис Трубецкой» песней встретил бойцов ВСУ на вокзале в Киеве

Сергей Михалок. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brutto_nostra

Сергей Михалок. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brutto_nostra

Солист панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок песней встретил украинских военных на вокзале в Киеве. Как рассказал белорусский музыкант, он уже два года встречает бойцов ВСУ, а по прибытии поездов Краматорск — Киев регулярно звучит песня коллектива «Воины света».

Михалок песней встретил военных ВСУ на вокзале в Киеве. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brutto_nostra

«5 сентября мы исполнили её вживую», — подписал Михалюк видеозапись в соцсетях.

Лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок публично много лет критикует президента Белоруссии Александра Лукашенко, из-за чего выступления музыканта были фактически запрещены на территории республики. Также артист регулярно ругает и российские власти. В 2014 году Михалок переехал на Украину, где активно поддерживал майдан. После начала российской СВО музыкант перебрался в Эстонию. Весной прошлого года группа «Ляпис Трубецкой» провела концертный тур по странам Европы.

На днях сообщалось, что в Белоруссии признали экстремистскими четыре песни группы «Ляпис Трубецкой». Речь идёт о композициях «Кто ты такой?», «Не хочу», «Лукашенко» и «Уходи».

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Наталья Демьянова
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