Солист «Ляпис Трубецкой» песней встретил бойцов ВСУ на вокзале в Киеве

Солист панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок песней встретил украинских военных на вокзале в Киеве. Как рассказал белорусский музыкант, он уже два года встречает бойцов ВСУ, а по прибытии поездов Краматорск — Киев регулярно звучит песня коллектива «Воины света».

Михалок песней встретил военных ВСУ на вокзале в Киеве. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brutto_nostra

«5 сентября мы исполнили её вживую», — подписал Михалюк видеозапись в соцсетях.

Лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок публично много лет критикует президента Белоруссии Александра Лукашенко, из-за чего выступления музыканта были фактически запрещены на территории республики. Также артист регулярно ругает и российские власти. В 2014 году Михалок переехал на Украину, где активно поддерживал майдан. После начала российской СВО музыкант перебрался в Эстонию. Весной прошлого года группа «Ляпис Трубецкой» провела концертный тур по странам Европы.