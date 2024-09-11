Солист «Ляпис Трубецкой» песней встретил бойцов ВСУ на вокзале в Киеве
Сергей Михалок. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brutto_nostra
Солист панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок песней встретил украинских военных на вокзале в Киеве. Как рассказал белорусский музыкант, он уже два года встречает бойцов ВСУ, а по прибытии поездов Краматорск — Киев регулярно звучит песня коллектива «Воины света».
Михалок песней встретил военных ВСУ на вокзале в Киеве. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brutto_nostra
«5 сентября мы исполнили её вживую», — подписал Михалюк видеозапись в соцсетях.
Лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок публично много лет критикует президента Белоруссии Александра Лукашенко, из-за чего выступления музыканта были фактически запрещены на территории республики. Также артист регулярно ругает и российские власти. В 2014 году Михалок переехал на Украину, где активно поддерживал майдан. После начала российской СВО музыкант перебрался в Эстонию. Весной прошлого года группа «Ляпис Трубецкой» провела концертный тур по странам Европы.
На днях сообщалось, что в Белоруссии признали экстремистскими четыре песни группы «Ляпис Трубецкой». Речь идёт о композициях «Кто ты такой?», «Не хочу», «Лукашенко» и «Уходи».