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Регион
31 августа, 13:14

В Белоруссии признали экстремистскими четыре песни группы «Ляпис Трубецкой»

Сергей Михалок. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Сергей Михалок. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В Белоруссии признали экстремистской песню «Не быть скотом» панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой». На решение Борисовского районного суда обратили внимание правозащитники центра «Весна».

Песню «Не быть скотом» коллектив выпустил ещё в 2011 году. Её слова — это стихотворение классика белорусской поэзии Янки Купалы «Хто ты гэткі?» («Кто ты такой?»), которое было опубликовано в 1908 году. Также экстремистскими объявили песни «Не жадаю» («Не хочу»), «Лукашенко» и «Уходи».

Лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок публично много лет критикует президента Белоруссии Александра Лукашенко, из-за чего выступления музыканта были фактически запрещены на территории республики. Также артист регулярно ругает и российские власти. В 2014 году Михалок переехал на Украину, где активно поддерживал майдан. После начала российской СВО музыкант перебрался в Эстонию. Весной прошлого года группа «Ляпис Трубецкой» провела концертный тур по странам Европы.

Ранее сообщалось, что Лукашенко помиловал 30 осуждённых за протесты в Белоруссии в 2020 году. Это 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьёзные заболевания.

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Наталья Демьянова
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