В Белоруссии признали экстремистскими четыре песни группы «Ляпис Трубецкой»

В Белоруссии признали экстремистской песню «Не быть скотом» панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой». На решение Борисовского районного суда обратили внимание правозащитники центра «Весна».

Песню «Не быть скотом» коллектив выпустил ещё в 2011 году. Её слова — это стихотворение классика белорусской поэзии Янки Купалы «Хто ты гэткі?» («Кто ты такой?»), которое было опубликовано в 1908 году. Также экстремистскими объявили песни «Не жадаю» («Не хочу»), «Лукашенко» и «Уходи».