Против помилованного Лукашенко немца возбудили дело в Германии
Welt: В ФРГ возбудили дело против Кригера, которого помиловал Лукашенко
Кригера садят в самолёт на обмен. Обложка © Кадр из видео ФСБ России
В Германии возбудили дело против немца Рико Кригера, который был помилован в Белоруссии и возвращён домой в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Об этом сообщает газета Welt.
Генпрокуратура ФРГ подозревает 30-летнего Кригера в "осуществлении взрыва с использованием взрывчатых веществ" по выдвинутому ещё в Белоруссии обвинению. Также он подозревается в наёмничестве. Кстати, до этого, ещё будучи в Белоруссии, немец рассказал, какие задания выполнял для СБУ.
Напомним, что 1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключёнными между Россией, США и несколькими странами Европы. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. В рамках обмена РФ передала странам Запада более 10 человек. Это Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин*, экс-руководители ФБК** в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, правозащитник Олег Орлов*, журналистка Алсу Курмашева, художница Саша Скочиленко, политолог Дитер Воронин, а также ранее помилованный в Белоруссии Рико Кригер и осуждённые за шпионаж американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Экстремистская организация, запрещена в РФ.