Против помилованного Лукашенко немца возбудили дело в Германии

В Германии возбудили дело против немца Рико Кригера, который был помилован в Белоруссии и возвращён домой в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Об этом сообщает газета Welt .

Генпрокуратура ФРГ подозревает 30-летнего Кригера в "осуществлении взрыва с использованием взрывчатых веществ" по выдвинутому ещё в Белоруссии обвинению. Также он подозревается в наёмничестве. Кстати, до этого, ещё будучи в Белоруссии, немец рассказал, какие задания выполнял для СБУ.