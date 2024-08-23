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23 августа, 18:22

Против помилованного Лукашенко немца возбудили дело в Германии

Welt: В ФРГ возбудили дело против Кригера, которого помиловал Лукашенко

Кригера садят в самолёт на обмен. Обложка © Кадр из видео ФСБ России

Кригера садят в самолёт на обмен. Обложка © Кадр из видео ФСБ России

В Германии возбудили дело против немца Рико Кригера, который был помилован в Белоруссии и возвращён домой в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Об этом сообщает газета Welt.

Генпрокуратура ФРГ подозревает 30-летнего Кригера в "осуществлении взрыва с использованием взрывчатых веществ" по выдвинутому ещё в Белоруссии обвинению. Также он подозревается в наёмничестве. Кстати, до этого, ещё будучи в Белоруссии, немец рассказал, какие задания выполнял для СБУ.

Напомним, что 1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключёнными между Россией, США и несколькими странами Европы. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. В рамках обмена РФ передала странам Запада более 10 человек. Это Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин*, экс-руководители ФБК** в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, правозащитник Олег Орлов*, журналистка Алсу Курмашева, художница Саша Скочиленко, политолог Дитер Воронин, а также ранее помилованный в Белоруссии Рико Кригер и осуждённые за шпионаж американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.

Байден принял в Овальном кабинете обмененного Кара-Мурзу* с семьёй
Байден принял в Овальном кабинете обмененного Кара-Мурзу* с семьёй

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Экстремистская организация, запрещена в РФ.

Наталья Демьянова
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