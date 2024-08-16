Байден принял в Овальном кабинете обмененного Кара-Мурзу* с семьёй

Президент США Джо Байден встретился с российским оппозиционным политиком Владимиром Кара-Мурзой*, который был освобождён в рамках обмена заключёнными с РФ. Об этом сообщил американский лидер, опубликовав фото встречи.

"Сегодня я поприветствовал Владимира Кара-Мурзу* и его близких в Белом доме, чтобы отметить его возвращение в США", — указал президент США в соцсети X.

Байден отметил, что политик провёл два с половиной года заключения в России, однако сейчас вся семья снова собралась в полном составе.