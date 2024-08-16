Байден принял в Овальном кабинете обмененного Кара-Мурзу* с семьёй
Президент США Джо Байден встретился с политиком Владимиром Кара-Мурзой* в Белом доме. Обложка © X / POTUS
Президент США Джо Байден встретился с российским оппозиционным политиком Владимиром Кара-Мурзой*, который был освобождён в рамках обмена заключёнными с РФ. Об этом сообщил американский лидер, опубликовав фото встречи.
"Сегодня я поприветствовал Владимира Кара-Мурзу* и его близких в Белом доме, чтобы отметить его возвращение в США", — указал президент США в соцсети X.
Байден отметил, что политик провёл два с половиной года заключения в России, однако сейчас вся семья снова собралась в полном составе.
Напомним, что 1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключёнными между Россией, США и несколькими странами Европы. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. В рамках обмена РФ передала странам Запада более 10 человек. Это Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин*, экс-руководители ФБК** в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, правозащитник Олег Орлов*, журналистка Алсу Курмашева, художница Саша Скочиленко, политолог Дитер Воронин, а также Кевин Лик, Патрик Шёбель, Герман Мойжес и ранее помилованный в Белоруссии Рико Кригер. Также в списке фигурируют осуждённые за шпионаж американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Экстремистская организация, запрещена в РФ.