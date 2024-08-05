Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 07:55

Опубликовано видео задержания Гершковича и Уилана в России

Пол Уилан и Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / Sofia Sandurskaya, Zuma

Пол Уилан и Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / Sofia Sandurskaya, Zuma

Опубликованы кадры задержания американского журналиста Эвана Гершковича и шпиона Пола Уилана, ранее арестованных и осуждённых по делу о шпионаже. Обоих 1 августа, согласно указу президента России Владимира Путина, помиловали и обменяли на россиян. Видеозаписи опубликовало RT.

Кадры задержания журналиста Эвана Гершковича и шпиона Пола Уилана. Видео © RT

Гершковича удалось задержать в марте 2023 года в одном из заведений Екатеринбурга, где он находился на встрече с "анонимным контактом" во время обсуждения и передачи секретной информации о российском ВПК.

"Будь очень аккуратен, потому что это секретная информация... <...> Мы не будем даже писать, что мы видели документы...", — проводятся слова Гершковича и второго собеседника.

Также RT публикует видео задержания Пола Уилана, американского гражданина, также осуждённого по делу о шпионаже. Уилана задержали в номере московской гостиницы "Метрополь" в декабре 2018 года. Там он встретился с неким посредником для передачи флешки, содержащей секретную информацию о сотрудниках ФСБ.

Шахназаров объяснил, почему Байден и Харрис лично примчались для встречи Гершковича и Уилана
Шахназаров объяснил, почему Байден и Харрис лично примчались для встречи Гершковича и Уилана

Напомним, 19 июля журналиста Эвана Гершковича WSJ приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По данным прокуратуры, Гершкович по заданию спецслужб США собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности одного из оборонных предприятий по выпуску и ремонту военной техники — Уралвагонзавода. Вскоре после обмена журналист попросил об интервью с Путиным. В Кремле заявили, что изучат данный вопрос.

Второго осуждённого в шпионаже, Пола Уилана поймали в Москве в 2018 году. У него были обнаружены документы, содержащие гостайну. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров