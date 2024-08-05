Опубликовано видео задержания Гершковича и Уилана в России
Пол Уилан и Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / Sofia Sandurskaya, Zuma
Опубликованы кадры задержания американского журналиста Эвана Гершковича и шпиона Пола Уилана, ранее арестованных и осуждённых по делу о шпионаже. Обоих 1 августа, согласно указу президента России Владимира Путина, помиловали и обменяли на россиян. Видеозаписи опубликовало RT.
Кадры задержания журналиста Эвана Гершковича и шпиона Пола Уилана. Видео © RT
Гершковича удалось задержать в марте 2023 года в одном из заведений Екатеринбурга, где он находился на встрече с "анонимным контактом" во время обсуждения и передачи секретной информации о российском ВПК.
"Будь очень аккуратен, потому что это секретная информация... <...> Мы не будем даже писать, что мы видели документы...", — проводятся слова Гершковича и второго собеседника.
Также RT публикует видео задержания Пола Уилана, американского гражданина, также осуждённого по делу о шпионаже. Уилана задержали в номере московской гостиницы "Метрополь" в декабре 2018 года. Там он встретился с неким посредником для передачи флешки, содержащей секретную информацию о сотрудниках ФСБ.
Напомним, 19 июля журналиста Эвана Гершковича WSJ приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По данным прокуратуры, Гершкович по заданию спецслужб США собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности одного из оборонных предприятий по выпуску и ремонту военной техники — Уралвагонзавода. Вскоре после обмена журналист попросил об интервью с Путиным. В Кремле заявили, что изучат данный вопрос.
Второго осуждённого в шпионаже, Пола Уилана поймали в Москве в 2018 году. У него были обнаружены документы, содержащие гостайну. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.