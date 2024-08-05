Опубликовано видео задержания Гершковича и Уилана в России

Опубликованы кадры задержания американского журналиста Эвана Гершковича и шпиона Пола Уилана, ранее арестованных и осуждённых по делу о шпионаже. Обоих 1 августа, согласно указу президента России Владимира Путина, помиловали и обменяли на россиян. Видеозаписи опубликовало RT.

Кадры задержания журналиста Эвана Гершковича и шпиона Пола Уилана. Видео © RT

Гершковича удалось задержать в марте 2023 года в одном из заведений Екатеринбурга, где он находился на встрече с "анонимным контактом" во время обсуждения и передачи секретной информации о российском ВПК.

"Будь очень аккуратен, потому что это секретная информация... <...> Мы не будем даже писать, что мы видели документы...", — проводятся слова Гершковича и второго собеседника.