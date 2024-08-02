Гершкович перед обменом попросил интервью у Путина

Репортёр газеты Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, которого в рамках обмена заключёнными освободили из колонии в России и отправили на родину, хотел взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом журналист писал в официальном прошении о помиловании, сообщает WSJ.