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2 августа, 10:08

Гершкович перед обменом попросил интервью у Путина

WSJ: Американский репортёр Гершкович хотел взять интервью у Путина перед обменом

Репортёр газеты Wall Street Journal Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / АР / Manuel Balce Ceneta

Репортёр газеты Wall Street Journal Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / АР / Manuel Balce Ceneta

Репортёр газеты Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, которого в рамках обмена заключёнными освободили из колонии в России и отправили на родину, хотел взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом журналист писал в официальном прошении о помиловании, сообщает WSJ.

"На официальном русском языке, который он отточил за 16 месяцев заключения, Гершкович заполнил страницу. В последней строке было выдвинуто его собственное предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?" — сказано в материале.

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Ранее из России в Америку в рамках обмена заключёнными вернулись содержавшиеся в РФ американцы. Среди них был и журналист Эван Гершкович, осуждённый у нас за шпионаж. По прибытии их встречали Камала Харрис и Джо Байден, который по итогу даже не заметил вышедшего из самолёта Гершковича, создав очередной неловкий эпизод в своей политической карьере.

Владимир Озеров
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