Посол Антонов: Гершкович осуждён за шпионаж, а не журналистскую деятельность

Заявления американских властей о приговоре журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу не выдерживают критики, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Москва не в первый раз сталкивается с попытками правящих кругов Штатов атаковать российское правосудие.

"Избирательный подход Вашингтона в том, что считать правильным, справедливым и законным, хорошо известен. Эван Гершкович осуждён не за журналистику, а за шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса. Заявления же о том, что, дескать, Россия подрывает свободу слова и устроила "охоту" за американцами, не выдерживают критики", — отметил дипломат, высказывания которого приводятся в телеграм-канале посольства РФ.

Глава дипмиссии напомнил, что именно США преследуют наших соотечественников по всему миру и отправляют их за решётку под надуманными предлогами. Посол подчеркнул, что шпиономания в Штатах "зашкаливает": Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовывает представителей российской диаспоры и обвиняет их в нарушении законодательства об иноагентах за продвижение достижений родной культуры и борьбу с русофобией.

Говоря об американской "свободе слова" и "показной" работе прессы, Антонов указал, что Вашингтон постоянно проявляет двойные стандарты. В пример дипломат привёл многолетние гонения на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и трагическую гибель в украинской тюрьме американо-чилийского блогера Гонсало Лиры, на которую в Штатах не обратили внимание.