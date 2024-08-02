Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 10:28

Кремль рассмотрит заявку Гершковича на интервью с Путиным

Песков: Кремль изучит заявку Гершковича на интервью с Путиным, если такая будет

Кремль изучит заявку помилованного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, если такая будет направлена российскому руководству. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Поступит такая заявка — будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает", — сказал представитель Кремля.

Красная дорожка, Путин и почётный караул: В Кремле объяснили пышную встречу освобождённых россиян
Красная дорожка, Путин и почётный караул: В Кремле объяснили пышную встречу освобождённых россиян

Ранее в газете Wall Street Journal (WSJ), сотрудником которой является освобождённый из РФ в рамках обмена заключёнными Эван Гершкович, сообщили, что журналист перед тем, как покинуть Россию, заявил, что хотел бы взять интервью у Владимира Путина.

Обложка ©

Life.ru, © ТАСС / Донат Сорокин

Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров