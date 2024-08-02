Кремль рассмотрит заявку Гершковича на интервью с Путиным

Кремль изучит заявку помилованного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, если такая будет направлена российскому руководству. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.