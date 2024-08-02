Кремль рассмотрит заявку Гершковича на интервью с Путиным
Песков: Кремль изучит заявку Гершковича на интервью с Путиным, если такая будет
Кремль изучит заявку помилованного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, если такая будет направлена российскому руководству. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Поступит такая заявка — будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает", — сказал представитель Кремля.
Ранее в газете Wall Street Journal (WSJ), сотрудником которой является освобождённый из РФ в рамках обмена заключёнными Эван Гершкович, сообщили, что журналист перед тем, как покинуть Россию, заявил, что хотел бы взять интервью у Владимира Путина.
Life.ru, © ТАСС / Донат Сорокин