Красная дорожка, Путин и почётный караул: В Кремле объяснили пышную встречу освобождённых россиян
Песков заявил, что пышная встреча обменяных россиян — это дань уважения
Президент России Владимир Путин во время встречи вернувшихся после обмена россиян в аэропорту Внуково. Обложка © Кирилл Зыков/POOL/ТАСС
Дмитрий Песков прокомментировал пышную встречу россиян, вернувшихся на родину в результате обмена заключенными со странами НАТО. Церемония прошла накануне в правительственном терминале Внуково-2 и была обставлена со всеми почестями, включая красную ковровую дорожку и даже почетный караул. Более того, у трапа пассажиров особого борта встречал лично Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента, речь идёт о дани уважения людям, служащим своей стране.
"Это очень важно. Это дань тем людям, которые служат своей стране и которые после очень сложных испытаний, благодаря очень напряженной работе многих людей получили возможность вернуться на свою родину", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что накануне сегодня состоялся крупный обмен заключёнными между Российской Федерацией, США, ФРГ, Белоруссией и самой Словенией. В нашу страну вернулись Вадим Красиков, находившийся в заключении в Германии, Артём и Анна Дульцевы (Словения), Михаил Микушин (Норвегия), Павел Рубцов (Польша), Роман Селезнёв (США), Владислав Клюшин (США) и Вадим Конощенок (США). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц.