Красная дорожка, Путин и почётный караул: В Кремле объяснили пышную встречу освобождённых россиян

Дмитрий Песков прокомментировал пышную встречу россиян, вернувшихся на родину в результате обмена заключенными со странами НАТО. Церемония прошла накануне в правительственном терминале Внуково-2 и была обставлена со всеми почестями, включая красную ковровую дорожку и даже почетный караул. Более того, у трапа пассажиров особого борта встречал лично Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента, речь идёт о дани уважения людям, служащим своей стране.

"Это очень важно. Это дань тем людям, которые служат своей стране и которые после очень сложных испытаний, благодаря очень напряженной работе многих людей получили возможность вернуться на свою родину", — отметил представитель Кремля.