Шахназаров объяснил, почему Байден и Харрис лично примчались для встречи Гершковича и Уилана
Карен Шахназаров: Обмен заключёнными важен для Байдена и Харрис из-за выборов
Обмен заключёнными, который состоялся 1 августа между Россией и Западом, был гораздо более важен даже не столько для США, сколько для нынешней американской администрации. Таким мнением поделился генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров с "Царьградом".
Он считает, что для президента Джо Байдена и его заместителя Камалы Харрис было важно вернуть на родину двух шпионов — Пола Уилана и Эвана Гершковича. Неслучайно первые лица Белого дома сорвались встречать их в аэропорт, учитывая их предвыборную риторику.
"Просто сам факт, что и Харрис, и Байден примчались встречать ночью этих двух (или сколько их было) американцев, я так понимаю, что это очень важная для них информационная новость, которую они используют в своих интересах", — отметил режиссёр и сценарист.
Шахназаров сделал вывод, что обе стороны обмена — Россия и Соединённые Штаты — достигли своей цели. Каждый остался при своём, в этом как раз и был смысл сделки, заключил режиссёр.
В ходе крупного обмена заключёнными в Россию вернулись десять человек, в их числе оказались сын депутата Госдумы Роман Селезнёв, Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США, и другие. В аэропорту Внуково их лично встречал президент РФ Владимир Путин. В Госдуме заявили, что возвращение россиян на родину является огромным достижением дипломатов и спецслужб. Дональд Трамп поздравил Путина с великолепной сделкой.