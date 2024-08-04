Шахназаров объяснил, почему Байден и Харрис лично примчались для встречи Гершковича и Уилана

Обмен заключёнными, который состоялся 1 августа между Россией и Западом, был гораздо более важен даже не столько для США, сколько для нынешней американской администрации. Таким мнением поделился генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров с "Царьградом".

Он считает, что для президента Джо Байдена и его заместителя Камалы Харрис было важно вернуть на родину двух шпионов — Пола Уилана и Эвана Гершковича. Неслучайно первые лица Белого дома сорвались встречать их в аэропорт, учитывая их предвыборную риторику.

"Просто сам факт, что и Харрис, и Байден примчались встречать ночью этих двух (или сколько их было) американцев, я так понимаю, что это очень важная для них информационная новость, которую они используют в своих интересах", — отметил режиссёр и сценарист.