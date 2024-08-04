Медведев счёл "трудной шахматной партией" обмен схваченных Западом героев России на предателей Медведев оценил "качественный состав" обмена заключёнными между РФ и Западом 4 августа, 09:17 Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил сравнить списки лиц, которые были утверждены на обмен между Россией и Западо, назвав переговоры "трудной шахматной партией". Политик обратил внимание, что это качественно разный состав. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

"Давайте оценим "качественный состав" обмена. Кого вернула наша страна? Это люди, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России. Это была работа с риском для жизни, во имя процветания нашей страны", — написал он.

Кого же Россия отдала взамен по просьбе США? Медведев напомнил, что это иностранцы, совершившие уголовные преступления в РФ, в том числе осуждённые за шпионаж, а также россияне, ненавидящие свою родину и открыто работавшие на врага. Политик подчеркнул, что речь идёт о предателях, ставивших цель развалить Россию.

"Скажем прямо – они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова. Они – экзистенциальная угроза существованию нынешней России. Они – сервильная обслуга наших врагов. Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они – истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России", — пояснил Медведев.

Он добавил, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории. Успех был достигнут благодаря "филигранной работе наших ведомств". По его словам, процесс был сравним с "очень трудной шахматной партией", которая длилась долго и часто уходила в цугцванг.

Авторы Татьяна Миссуми