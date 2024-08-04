Завербованный агент КГБ: Ямальский депутат высмеял Байдена, залезшего в российский самолёт
Депутат Вершинин назвал севшего в российский самолёт Байдена агентом КГБ
Шутки по поводу Джо Байдена, по ошибке севшего в российский самолёт после обмена заключёнными, приняли новый оборот. Ямальский депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин допустил, что американский президент может быть завербованным агентом КГБ, предусмотрительно добавив, что это сарказм.
"Вот мы смеёмся над Байденом, хихикаем. А может, всё не так? Может, это наш человек, давно завербованный КГБ и многие годы нёсший тяжёлый груз агентурной работы? И вот уже на последнем издыхании, не выдержал — попытался вернуться домой", — процитировал Вершинина портал URA.ru.
В той же шуточной форме депутат добавил, что вернуться "к родным берёзкам" у лидера США не получилось, так как его миссия за океаном ещё не закончилась.
Напомним, обмен заключёнными между РФ и Западом состоялся 1 августа. В Россию вернулись 10 человек, в том числе двое детей. Их лично встретил во Внуково Владимир Путин. В США прибыли 16 человек. В аэропорту их приветствовали глава государства Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.
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