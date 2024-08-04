Завербованный агент КГБ: Ямальский депутат высмеял Байдена, залезшего в российский самолёт

Шутки по поводу Джо Байдена, по ошибке севшего в российский самолёт после обмена заключёнными, приняли новый оборот. Ямальский депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин допустил, что американский президент может быть завербованным агентом КГБ, предусмотрительно добавив, что это сарказм.

"Вот мы смеёмся над Байденом, хихикаем. А может, всё не так? Может, это наш человек, давно завербованный КГБ и многие годы нёсший тяжёлый груз агентурной работы? И вот уже на последнем издыхании, не выдержал — попытался вернуться домой", — процитировал Вершинина портал URA.ru.