Актёр сериала «По законам военного времени» устроил пьяный дебош в самолёте
Актёр Евгений Воловенко устроил скандал в самолёте
Актёр Евгений Воловенко. Обложка © ТАСС / Виталий Невар
Актёр сериала «По законам военного времени» Евгений Воловенко устроил скандал на борту самолёта. Как пишет SHOT, он пытался открыть дверь «боинга» и собирался покурить на борту «за взятку» экипажу.
По данным телеграм-канала, вчера утром 52-летний Воловенко летел из Москвы в Хабаровск. По словам очевидцев, пассажир был нетрезв и начал оскорблять бортпроводников, предлагал им деньги, чтобы позволили покурить прямо на борту. Дальше он потребовал продать ему больше выпивки. Когда и это не сработало, просто решил выйти из самолёта.
По прилёте в Хабаровск актёра успокоили и передали полиции. После составление протокола Воловенко отпустили. Ему грозит уголовное дело за хулиганку.