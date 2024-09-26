Актёр сериала «По законам военного времени» устроил пьяный дебош в самолёте

По данным телеграм-канала, вчера утром 52-летний Воловенко летел из Москвы в Хабаровск. По словам очевидцев, пассажир был нетрезв и начал оскорблять бортпроводников, предлагал им деньги, чтобы позволили покурить прямо на борту. Дальше он потребовал продать ему больше выпивки. Когда и это не сработало, просто решил выйти из самолёта.