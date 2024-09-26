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26 сентября, 10:55

Актёр сериала «По законам военного времени» устроил пьяный дебош в самолёте

Актёр Евгений Воловенко устроил скандал в самолёте

Актёр Евгений Воловенко. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Актёр Евгений Воловенко. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Актёр сериала «По законам военного времени» Евгений Воловенко устроил скандал на борту самолёта. Как пишет SHOT, он пытался открыть дверь «боинга» и собирался покурить на борту «за взятку» экипажу.

По данным телеграм-канала, вчера утром 52-летний Воловенко летел из Москвы в Хабаровск. По словам очевидцев, пассажир был нетрезв и начал оскорблять бортпроводников, предлагал им деньги, чтобы позволили покурить прямо на борту. Дальше он потребовал продать ему больше выпивки. Когда и это не сработало, просто решил выйти из самолёта.

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По прилёте в Хабаровск актёра успокоили и передали полиции. После составление протокола Воловенко отпустили. Ему грозит уголовное дело за хулиганку.

Александра Вишнякова
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