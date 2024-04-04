Проснулся в вытрезвителе: Экс-футболист "Спартака" перепил и устроил дебош в московском кафе
SHOT: Бывшего футболиста "Спартака" задержали в Москве за пьяный дебош
37-летний Камалутдин Ахмедов. Обложка © clubspartak.ru
В Москве задержан бывший футболист "Спартака". 37-летний Камалутдин Ахмедов перебрал с алкоголем, устроил дебош в кафе "Брусника" на Комсомольском проспекте и стал пугать других посетителей, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, персонал заведения вызвал полицию — и спортсмена доставили в отделение. Но даже там Ахмедов не смог угомониться и принялся ругаться с правоохранителями, уснув лишь после перебранки. Утром же он сильно удивился, проснувшись в вытрезвителе, — раскаялся в содеянном и был отпущен после профилактической беседы.
Ахмедов начал играть в 1994 году в юношеском клубе "Анжи", в 2002–2004 гг. выступал за основу "Спартака". А завершил спортивную карьеру в 2020-м в димитровградской "Ладе".
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