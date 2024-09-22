Вырвал крест и разбросал цветы: Неадекват разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище
Mash: Неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве
Неизвестный разгромил могилу легендарного телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает Mash.
Вандал разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище. Видео © Telegram / Mash
Неадекват вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии. По информации телеграм-канала, охранники уже вывели дебошира с территории кладбища. В ближайшее время его передадут сотрудникам правоохранительных органов.
Как сообщал Life.ru, ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание с Масляковым прошло 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой. Проститься с мэтром пришли многие его коллеги и ученики, а также друзья, близкие и поклонники.
Telegram / Mash