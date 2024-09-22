Вырвал крест и разбросал цветы: Неадекват разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище

Неизвестный разгромил могилу легендарного телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает Mash .

Неадекват вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии. По информации телеграм-канала, охранники уже вывели дебошира с территории кладбища. В ближайшее время его передадут сотрудникам правоохранительных органов.