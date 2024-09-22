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22 сентября, 14:58
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Вырвал крест и разбросал цветы: Неадекват разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище

Mash: Неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве

Неизвестный разгромил могилу легендарного телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает Mash.

Вандал разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище. Видео © Telegram / Mash

Неадекват вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии. По информации телеграм-канала, охранники уже вывели дебошира с территории кладбища. В ближайшее время его передадут сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщал Life.ru, ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание с Масляковым прошло 11 сентября в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой. Проститься с мэтром пришли многие его коллеги и ученики, а также друзья, близкие и поклонники.

Утонула в цветах: Life.ru снял могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище
Утонула в цветах: Life.ru снял могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище
Обложка ©

Telegram / Mash

Наталья Демьянова
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