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7 августа, 09:41

Грузчик остался без руки: Опубликованы фото с места взрыва гранаты в квартире в Лобне

СК: Граната в Лобне взорвалась при разборе мусора в квартире новыми жильцами

Прокуратура подмосковной Лобни взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в одной из квартир в Научном городке, где мужчине пробило гортань и оторвало руку при взрыве гранаты. На месте происшествия также работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

По предварительным данным следствия, 41-летний мужчина получил тяжёлые травмы, наткнувшись на гранату при разборе мусора.

"В ходе разбора мусора новыми жильцами и грузчиками в квартире, расположенной в Лобне, произошёл хлопок. В результате пострадал один из грузчиков, с травмами конечностей он госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении СК.

Ранее Life.ru писал, что пострадавший от взрыва гранаты в подмосковной Лобне — 41-летний Александр К., — госпитализирован с пробитой гортанью и оторванной рукой. Сейчас врачи пытаются спасти вторую конечность.

Пробита гортань, оторвана рука: Life.ru узнал о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве гранаты в Лобне
Пробита гортань, оторвана рука: Life.ru узнал о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве гранаты в Лобне
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Прокуратура Москвы

Алексей Берковиц
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