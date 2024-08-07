Грузчик остался без руки: Опубликованы фото с места взрыва гранаты в квартире в Лобне
СК: Граната в Лобне взорвалась при разборе мусора в квартире новыми жильцами
Прокуратура подмосковной Лобни взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в одной из квартир в Научном городке, где мужчине пробило гортань и оторвало руку при взрыве гранаты. На месте происшествия также работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото © Прокуратура Москвы
Фото © Прокуратура Москвы
Фото © Прокуратура Москвы
По предварительным данным следствия, 41-летний мужчина получил тяжёлые травмы, наткнувшись на гранату при разборе мусора.
"В ходе разбора мусора новыми жильцами и грузчиками в квартире, расположенной в Лобне, произошёл хлопок. В результате пострадал один из грузчиков, с травмами конечностей он госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении СК.
Ранее Life.ru писал, что пострадавший от взрыва гранаты в подмосковной Лобне — 41-летний Александр К., — госпитализирован с пробитой гортанью и оторванной рукой. Сейчас врачи пытаются спасти вторую конечность.
Прокуратура Москвы