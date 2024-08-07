Грузчик остался без руки: Опубликованы фото с места взрыва гранаты в квартире в Лобне

Прокуратура подмосковной Лобни взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в одной из квартир в Научном городке, где мужчине пробило гортань и оторвало руку при взрыве гранаты. На месте происшествия также работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

По предварительным данным следствия, 41-летний мужчина получил тяжёлые травмы, наткнувшись на гранату при разборе мусора.

"В ходе разбора мусора новыми жильцами и грузчиками в квартире, расположенной в Лобне, произошёл хлопок. В результате пострадал один из грузчиков, с травмами конечностей он госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении СК.