Пробита гортань, оторвана рука: Life.ru узнал о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве гранаты в Лобне

Пострадавший от взрыва гранаты в подмосковной Лобне — 41-летний Александр К., — госпитализирован с пробитой гортанью и оторванной рукой, узнал SHOT. Сейчас врачи пытаются спасти вторую конечность.

По данным телеграм-канала, гранта осталась в квартире от предыдущих хозяев и случайно сдетонировала у него в руке.