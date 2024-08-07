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7 августа, 09:21

Пробита гортань, оторвана рука: Life.ru узнал о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве гранаты в Лобне

Граната, взорвавшаяся в Лобне, осталась в квартире от предыдущих хозяев

Пострадавший в результате взрыва гранаты в доме в подмосковной Лобне. Фото © Telegram/Типичная Лобня

Пострадавший в результате взрыва гранаты в доме в подмосковной Лобне. Фото © Telegram/Типичная Лобня

Пострадавший от взрыва гранаты в подмосковной Лобне — 41-летний Александр К., — госпитализирован с пробитой гортанью и оторванной рукой, узнал SHOT. Сейчас врачи пытаются спасти вторую конечность.

По данным телеграм-канала, гранта осталась в квартире от предыдущих хозяев и случайно сдетонировала у него в руке.

Напомним, ранее сегодня, 7 августа, в доме в подмосковной Лобне прогремел взрыв — взорвалась граната.

Александра Вишнякова
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