ВСУ синхронно подорвали с дронов машины мэра и ключевых чиновников Новой Каховки

Украинские военные выследили и с помощью беспилотника со взрывчаткой совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру и его заместителя с использованием боевых дронов. Они выжили, сообщает Администрация городского округа Новая Каховка Херсонской области.

«Беспилотник, управлямый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Новака Максима. Чудом никто из них не пострадал, хотя автомобили были серьёзно повреждены», – рассказали в администрации.

Вышивший при покушении Гура сразу после атаки заявил, что подобные действия ВСУ лишь укрепляют желание продолжать борьбу за безопасность и мир. Нас не запугать и мы продолжим выполнять свои обязанности, подчеркнул чиновник.