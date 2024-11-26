ВСУ синхронно подорвали с дронов машины мэра и ключевых чиновников Новой Каховки
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Гуру и его заместителя
Место покушения на главу Новокаховского округа Виталия Гуру. Фото © Телеграм / Администрация городского округа Новая Каховка
Украинские военные выследили и с помощью беспилотника со взрывчаткой совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру и его заместителя с использованием боевых дронов. Они выжили, сообщает Администрация городского округа Новая Каховка Херсонской области.
«Беспилотник, управлямый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Новака Максима. Чудом никто из них не пострадал, хотя автомобили были серьёзно повреждены», – рассказали в администрации.
Вышивший при покушении Гура сразу после атаки заявил, что подобные действия ВСУ лишь укрепляют желание продолжать борьбу за безопасность и мир. Нас не запугать и мы продолжим выполнять свои обязанности, подчеркнул чиновник.
А ранее суд вынес приговор жителю Мурманской области Александру Быданову, совершившему покушение на главу региона Чибиса. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строго режима. Решение вынес Апатитский городской суд. Сам Быданов на суде заявил, что планировал Чибиса убить, а не просто причинить вред здоровью.