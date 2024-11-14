«Война всё спишет»: Зеленского уличили в массовой зачистке и пытках врагов в подвалах СБУ
Депутат Рады Дмитрук рассказал о двух покушениях и пытках в подвалах СБУ
Покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук
Покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук рассказал о попытках киевского режима ликвидировать его. В беседе с RT он признался, что на него дважды покушались в марте 2022 года, а затем похитили и пытали.
Он заявил, что «под соусом начала войны» на Украине убрали много политических и общественных деятелей. Масштабная чистка началась именно в первые дни конфликта с Россией.
«Знаете, как говорят, война всё спишет. И для Зеленского, и для Ермака это было хорошее время избавиться от политических оппонентов, от оппозиции. И я тоже был в этом списке», — отметил депутат.
Дмитрук рассказал, что получал сигналы о том, что его хотят ликвидировать. Однако сначала он несерьёзно отнёсся к этой ситуации. На тот момент депутат возглавлял отряд территориальной обороны города Одессы. Первая попытка оказалась неудачной, позже последовала вторая, а затем его похитили и пытали в подвалах сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее Артём Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский стал самым коррумпированным президентом Украины. По его словам, из каждой государственной структуры в офис Зеленского ежемесячно поступают десятки миллионов долларов. Так, только из Одесской области их карманы ежемесячно наполняют от 10 до 15 млн долларов, а общий доход от ТЦК по Украине составляет от 2 до 4 млрд долларов в год.