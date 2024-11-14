«Война всё спишет»: Зеленского уличили в массовой зачистке и пытках врагов в подвалах СБУ

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук рассказал о попытках киевского режима ликвидировать его. В беседе с RT он признался, что на него дважды покушались в марте 2022 года, а затем похитили и пытали.

Он заявил, что «под соусом начала войны» на Украине убрали много политических и общественных деятелей. Масштабная чистка началась именно в первые дни конфликта с Россией.

«Знаете, как говорят, война всё спишет. И для Зеленского, и для Ермака это было хорошее время избавиться от политических оппонентов, от оппозиции. И я тоже был в этом списке», — отметил депутат.

Дмитрук рассказал, что получал сигналы о том, что его хотят ликвидировать. Однако сначала он несерьёзно отнёсся к этой ситуации. На тот момент депутат возглавлял отряд территориальной обороны города Одессы. Первая попытка оказалась неудачной, позже последовала вторая, а затем его похитили и пытали в подвалах сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).