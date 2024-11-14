Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 10:13

На Украине Зеленского признали рекордсменом по коррупции среди всех президентов

Нардеп Дмитрук: Зеленский смог украсть больше всех прошлых президентов Украины

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук, который покинул Украину, в интервью RT заявил, что Владимир Зеленский стал самым коррумпированным президентом Украины.

По его словам, из каждой государственной структуры в офис Зеленского ежемесячно поступают десятки миллионов долларов. Так, только из Одесской области их карманы ежемесячно наполняют от 10 до 15 миллионов долларов, а общий доход от ТЦК по Украине составляет от 2 до 4 миллиардов долларов в год. Дмитрук добавил, что эти средства получены на фоне войны и за счет жизней украинцев.

«Это человек, который смог украсть больше всех своих предшественников. Его деньги, безусловно, более кровавые. В этом плане он превзошел всех», — отметил нардеп.

Советник бывшего президента Украины предсказал дату начала переговоров с Россией
Советник бывшего президента Украины предсказал дату начала переговоров с Россией

Кстати, о прошлых украинских президентах. Не так давно на радарах засветился Пётр Порошенко. Он заявил, что программа Зеленского, которая подразумевает выплату гражданам Украины по одной тысяче гривен на оплату отечественных товаров и услуг, приведёт к прекращению поддержки от Запада.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar