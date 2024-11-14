Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук, который покинул Украину, в интервью RT заявил, что Владимир Зеленский стал самым коррумпированным президентом Украины.

По его словам, из каждой государственной структуры в офис Зеленского ежемесячно поступают десятки миллионов долларов. Так, только из Одесской области их карманы ежемесячно наполняют от 10 до 15 миллионов долларов, а общий доход от ТЦК по Украине составляет от 2 до 4 миллиардов долларов в год. Дмитрук добавил, что эти средства получены на фоне войны и за счет жизней украинцев.

«Это человек, который смог украсть больше всех своих предшественников. Его деньги, безусловно, более кровавые. В этом плане он превзошел всех», — отметил нардеп.