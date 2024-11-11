Советник бывшего президента Украины предсказал дату начала переговоров с Россией

Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, в эфире своего YouTube-канала высказал мнение о том, что переговоры между Киевом и Москвой могут начаться 21 января 2025 года.

«21 января. <…> В этот день должны встретиться представители Украины и России», — отметил он, не уточнив, почему называет именно эту дату.

Соскин также предположил, что инаугурация нового президента Украины состоится 20 января, перед началом переговоров. По его мнению, Владимир Зеленский может уйти в отставку примерно 22 декабря.

Парламентские выборы в Украине, запланированные на 2023 год, были отложены на неопределенный срок из-за военного положения в стране. Срок полномочий Зеленского истёк еще в мае, а выборы президента Украины, намеченные на 2024 год, также отменены по тем же причинам. Зеленский ранее заявлял, что проведение выборов в текущих условиях нецелесообразно.