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11 ноября, 14:41

Советник бывшего президента Украины предсказал дату начала переговоров с Россией

Экс-советник Кучмы Соскин: Переговоры России и Украины могут начаться 21 января

Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, в эфире своего YouTube-канала высказал мнение о том, что переговоры между Киевом и Москвой могут начаться 21 января 2025 года.

«21 января. <…> В этот день должны встретиться представители Украины и России», — отметил он, не уточнив, почему называет именно эту дату.

Соскин также предположил, что инаугурация нового президента Украины состоится 20 января, перед началом переговоров. По его мнению, Владимир Зеленский может уйти в отставку примерно 22 декабря.

Парламентские выборы в Украине, запланированные на 2023 год, были отложены на неопределенный срок из-за военного положения в стране. Срок полномочий Зеленского истёк еще в мае, а выборы президента Украины, намеченные на 2024 год, также отменены по тем же причинам. Зеленский ранее заявлял, что проведение выборов в текущих условиях нецелесообразно.

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К слову, избранный президент США Дональд Трамп пообещал «усадить Россию и Украину за стол переговоров» в первый рабочий день на новом посту.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ MaxxjaNe

Марина Фещенко
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