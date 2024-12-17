SHOT: Сработавшее в Москве СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката

Самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало сегодня утром у подъезда многоэтажки на востоке Москвы, могло быть примотано к ручке электросамоката, выяснил SHOT. Двухколёсное транспортное средство преступник пригнал за несколько часов до трагедии.

По информации Telegram-канала, СВУ сработало дистанционно, как только двое мужчин подошли к двери. Взрыв был такой силы, что выбил окна с первого по третий этажи здания, а также повредил облицовку.