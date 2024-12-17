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Регион
17 декабря, 04:25
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SHOT: Сработавшее в Москве СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката

Электросамокат вблизи места трагедии. Обложка © Telegram / SHOT

Электросамокат вблизи места трагедии. Обложка © Telegram / SHOT

Самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало сегодня утром у подъезда многоэтажки на востоке Москвы, могло быть примотано к ручке электросамоката, выяснил SHOT. Двухколёсное транспортное средство преступник пригнал за несколько часов до трагедии.

По информации Telegram-канала, СВУ сработало дистанционно, как только двое мужчин подошли к двери. Взрыв был такой силы, что выбил окна с первого по третий этажи здания, а также повредил облицовку.

SHOT: Мощный взрыв выбил окна и двери в многоэтажке Москвы, есть пострадавшие
SHOT: Мощный взрыв выбил окна и двери в многоэтажке Москвы, есть пострадавшие

Сообщения о взрыве поступили примерно в 6:11. Предварительно установлено, что его жертвами стали двое военных.

Илья Пушкарев
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