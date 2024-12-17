Озвучена мощность взрывчатки, убившей начальника РХБЗ Кириллова
ТАСС: Мощность взрывчатки, убившей Кириллова, составила около 300 граммов тротила
Мощность взрывчатки, в результате детонации которой погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте», — доложил источник.
Напомним, мощный взрыв произошёл на Рязанском проспекте в Москве ранним утром 17 сентября. Погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель Илья П. Life.ru публиковал видео с места происшествия. Известно, что СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Life.ru / Kandinsky 3.1