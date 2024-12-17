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17 декабря, 06:44

Озвучена мощность взрывчатки, убившей начальника РХБЗ Кириллова

ТАСС: Мощность взрывчатки, убившей Кириллова, составила около 300 граммов тротила

Мощность взрывчатки, в результате детонации которой погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте», — доложил источник.

СК официально подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
СК официально подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Кириллова

Напомним, мощный взрыв произошёл на Рязанском проспекте в Москве ранним утром 17 сентября. Погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель Илья П. Life.ru публиковал видео с места происшествия. Известно, что СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Николай Рюмин
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