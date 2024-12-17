Озвучена мощность взрывчатки, убившей начальника РХБЗ Кириллова

Мощность взрывчатки, в результате детонации которой погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на экстренные службы.